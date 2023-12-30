"للمرة الثانية".. جالانت وجانتس يرفضان الظهور بمؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني جانتس رفضا مشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم.

سبق وأن رفض جالانت مطلع الشهر الجاري، الظهور في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسباب قال عنها الأخير أنها "خاصة".

ونقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، تصريحات تشير إلى مقتل جندي إسرائيلي في غارة جوية شنها جيش الاحتلال بعد محاولة فاشلة لتحريره.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطين خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ العملية البرية إلى 170 ومنذ بداية الحرب إلى 504.

فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي هما رائد بكتيبة الهندسة بلواء جولاني قُتل في معارك وسط غزة، و ضابط برتبة نقيب في سرية جفعاتي (سرية النخبة في جفعاتي)، قضى متأثرا بإصابته في معارك جنوبي القطاع.

كذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 431 عسكريا يتلقون العلاج بينهم 44 في حالة حرجة.

