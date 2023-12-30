مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن محافظتا غزة وشمال غزة تتعرضان إلى مجاعة حقيقية.

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي، أننا نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عن المجاعة في محافظتي غزة وشمال غزة، مطالبا بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات يوميا خاصة إلى محافظتي غزة وشمال غزة.

وطالب مدير المكتب، الاتحادات الصحفية إلى إدانة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في غزة، وضرورة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل وكامل لسفر الجرحى للعلاج ودخول المساعدات، والإفراج الفوري عن جميع الطواقم الطبية التي يحتجزها الاحتلال.

وأكمل مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، نطالب الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية لمعالجة آلاف الجرحى.