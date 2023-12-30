إعلام عبري: إسرائيل لم ترد على المقترح القطري بعد لكن الوضع أفضل من سابق

مصراوي

أعلنت القناة الـ12 العبرية، إن إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لم تردا على المقترح القطري بعد بشأن غزة، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل.

وفيما سبق قالت القناة الـ12 إن مجلس الحرب بحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في حين نفى القيادي في الحركة أسامة حمدان التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن مفاوضات من أجل الإفراج عن الأسرى.

ووفق المقترح، يتم الإفراج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف لإطلاق النار يمتد لشهر كامل.

وقالت القناة إن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا ولم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وذكرت القناة أن حماس وإسرائيل لم تردا على المقترح بعد، لكن الوضع يبدو أفضل من ذي قبل، وفق تعبيرها.