حماس: أمريكا تشارك إسرائيل في حرب الإبادة بعد إعلان تزويدها بقذائف مدفعية

مصراوي

قالت المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية، هي مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة.

وتابعت حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت: "إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني، في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة، وتأكيد الوزير بلينكن، ضرورة تزويد كيان الاحتلال بهذه القذائف، بشكلٍ طارئ، ودون مراجعة الكونجرس؛ هو تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة".

وتابعت حماس: "ندعو كافة دول العالم، التي عبّرت في الجمعية العامة للأمم المتحدّة، عن دعمها لوقف العدوان الفاشي على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة؛ إلى تعرية السياسات الأمريكية الظالمة والمجرمة، والوقوف في مواجهتها، ودعم حقّ شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير".

وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الخارجية الأمريكية أقرت إبرام صفقة لبيع بنادق إم 107 والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، أن وزارة الخارجية أكدت للكونجرس وجود ضرورة ملحة تقتضي بيع الأسلحة لإسرائيل فورا.