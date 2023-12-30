إعلان

BBC

"بعد إصابة جندي".. الاحتلال يعلن السيطرة على منفذ عملية الدهس بالخليل

03:25 م السبت 30 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقع هجوم من سيارة استهدف موقعا عسكريا قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل والسيطرة على المنفذ.

وأعلنت إذاعة جيش الإسرائيلي، إصابة جندي إثر عملية دهس في مخيم الفوار بالخليل والسيطرة على المنفذ.

أفادت القناة 14 العبرية، بورود أنباء عن دهس عند مفرق بيت حجاي وهناك إصابات.

ووقعت عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وهناك إصابات في صفوف الجنود.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار عملية دهس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: أمريكا تشارك إسرائيل في حرب الإبادة بعد إعلان تزويدها بقذائف مدفعية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بينها السكر والزيت.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
زيادة أسعار الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول بشركات الاتصالات .
زاد 8 جنيهات.. ديسمبر شهر الأرقام القياسية لسعر الدولار في السوق السوداء