"بعد إصابة جندي".. الاحتلال يعلن السيطرة على منفذ عملية الدهس بالخليل

مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقع هجوم من سيارة استهدف موقعا عسكريا قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل والسيطرة على المنفذ.

وأعلنت إذاعة جيش الإسرائيلي، إصابة جندي إثر عملية دهس في مخيم الفوار بالخليل والسيطرة على المنفذ.

أفادت القناة 14 العبرية، بورود أنباء عن دهس عند مفرق بيت حجاي وهناك إصابات.

ووقعت عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وهناك إصابات في صفوف الجنود.