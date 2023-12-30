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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 21672 شهيدًا

03:20 م السبت 30 ديسمبر 2023

أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة

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مصراوي

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21672 شهيدًا، إضافة إلى 56 ألفا و165 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وتابع المتحدث باسم الصحة بغزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 165 شهيدا و250 مصابا.

وأوضح أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع هم من الأطفال والنساء.

وأكد أن الاحتلال يواصل اعتقال 99 من الكوادر الطبية من بينهم 3 من مدراء المستشفيات شمالي القطاع.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من إعادة تشغيل عدد من المشافي ومراكز الرعاية الأولية شمالي القطاع.

أشرف القدرة وزارة الصحة في غزة طوفان الأقصى ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

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