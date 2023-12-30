المقاومة تسقط نحو 20 جنديًا إسرائيليا بين قتيلًا وجريحًا باشتباك معهم بغزة

مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس": مجاهدونا يشتبكون مع القوات الصهيونية المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ويوقعون أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، أن مفارز الهاون القسامية دكت حشود العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت بعت كتائب القسام في بيان صدر عنها اليوم السبت: "مجاهدونا يدمرون ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105".

وأوضحت كتائب القسام: "فجرنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأشارت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال القيادي في حماس أسامة حمدان، أن المكتب السياسي للحركة أبلغ كل الوسطاء بأن أولوياتهم هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي.

وتابع القيادي في حماس للجزيرة: "الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى، إضافة إلى أنّه أيضًا يحاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري، ولا حديث عن تبادل كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان".

وأشار القيادي في حماس: "الأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر، كما أن الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي، و لا توجد فكرة متبلورة لكن العمود الفقري هو وقف كامل وشامل للعدوان".

وأوضح القيادي في حماس: "نملك من الأدوات والإمكانات ما يحقق لنا فرض وقف إطلاق نار، والخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات، إضافة إلى أن الوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا".

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن نتنياهو لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة.