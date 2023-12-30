فيديو| إعلام عبري: أنباء عن عملية دهس جنوب الخليل وإصابات في صفوف جنود الاحتلال

مصراوي

أفادت القناة 14 العبرية، بورود أنباء عن دهس عند مفرق بيت حجاي وهناك إصابات.

ووقعت عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وهناك إصابات في صفوف الجنود.

عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وهناك إصابات في صفوف جنود الاحتلال pic.twitter.com/8dZPhsum9Q — #القدس_ينتفض (@MyPalestine0) December 30, 2023

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إصابة 3 إسرائيليين 2 منهم إصابة خطيرة في عملية دهس شمال مستوطنة عتنائيل قرب الخليل وتحييد المنفذ.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 4 من المشاة صدمتهم السيارة على الطريق 60، ويقدم المسعفون الرعاية الطبية لـ4 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما.