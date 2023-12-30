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BBC

فيديو| إعلام عبري: أنباء عن عملية دهس جنوب الخليل وإصابات في صفوف جنود الاحتلال

02:47 م السبت 30 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال

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مصراوي

أفادت القناة 14 العبرية، بورود أنباء عن دهس عند مفرق بيت حجاي وهناك إصابات.

ووقعت عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وهناك إصابات في صفوف الجنود.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إصابة 3 إسرائيليين 2 منهم إصابة خطيرة في عملية دهس شمال مستوطنة عتنائيل قرب الخليل وتحييد المنفذ.

وقالت القناة 12 العبرية، إن 4 من المشاة صدمتهم السيارة على الطريق 60، ويقدم المسعفون الرعاية الطبية لـ4 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما.

جنود الاحتلال عملية دهس مخيم الفوار جيش الاحتلال الإسرائيلي

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