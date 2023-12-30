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BBC

بعد سرقة المساعدات.. "الأغذية العالمي" يعلن وقف عملياته في ولاية الجزيرة بالسودان

02:40 م السبت 30 ديسمبر 2023

العاملين لدى منظمة أطباء بلا حدود- أرشيفية

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مصراوي

بسبب الاشتباكات الدائرة حاليا في ود مدني بولاية الجزيرة، أعلن كلا من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، وقف عملياتهما في ولاية الجزيرة، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تزداد يومًا بعد يوم في السودان.

وقال برنامج الأغذية العالمية في بيان صدر عنه اليوم السبت، إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت أطباء بلا حدود، بأن رجالا مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، يوم 19 ديسمبر الحالي، و سرقوا سيارتين ومحتويات أخرى.

وتبعد الولاية نحو 170 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم.

وكتبت "أطباء بلا حدود"، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "بسبب تدهور الوضع الأمني، علّقنا جميع الأنشطة الطبية في ود مدني وأجلينا طاقمنا إلى مناطق أكثر أمنا في السودان ودول مجاورة"، مضيفة "نحن قلقون على سكان ود مدني الذين لا يتلقون الرعاية الطبية أو يحصلون على الأدوية الضرورية إلا في أضيق الحدود".

وسيطرت مليشيات الدعم السريع على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، الشهر الحالي، في إطار تقدم أشمل تحرزه في غرب السودان وجنوبه، وكانت ود مدني، قبل هجوم ميليشيا الدعم السريع مركز مساعدات وملاذا للنازحين داخليا.

منظمة أطباء بلا حدود السودان ولاية الجزيرة الخرطوم

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