بالفيديو| السرايا تنشر مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها تجاه عسقلان وغلاف غزة
مصراوي
نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف بالهاون ورشقات صاروخية أطلقتها من محاور التقدم في شمال غزة تجاه عسقلان وغلاف غزة.
سرايا القدس— Ali (@resist4ever__) December 30, 2023
شاهد.. مشاهد تعرضها سرايا القدس من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة لقصف عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية ودك الآليات العسكرية الصهيونية بحمم الهاون. pic.twitter.com/l0kSLrDJKF
وأعلنت سرايا القدس، أمس الجمعة، قصف مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.
وقالت سرايا القدس، إن مجاهدونا دكوا حشود العدو بوابل من قذائف الهاون في منطقة عبسان شرق خانيونس.
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