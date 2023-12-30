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BBC

بالفيديو| السرايا تنشر مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها تجاه عسقلان وغلاف غزة

01:22 م السبت 30 ديسمبر 2023

سرايا القدس

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مصراوي

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف بالهاون ورشقات صاروخية أطلقتها من محاور التقدم في شمال غزة تجاه عسقلان وغلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس، أمس الجمعة، قصف مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، إن مجاهدونا دكوا حشود العدو بوابل من قذائف الهاون في منطقة عبسان شرق خانيونس.

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي غلاف غزة قطاع غزة

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