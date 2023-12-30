"أطفئوا السجائر على أجسادنا".. شهادات 3 فلسطينيين أطلق الاحتلال سراحهم بعد اعتقالهم بغزة

بي بي سي

قال ثلاثة أشقاء فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في قطاع غزة، إنهم ومن كان معهم في الاعتقال تعرضوا "للضرب وجُردوا من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية وتعرضوا للحرق بالسجائر ولأشكال أخرى من سوء المعاملة" أثناء فترة اعتقالهم.

وكان صبحي ياسين وشقيقاه سعدي وإبراهيم من بين مجموعة من عشرات الرجال الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة في رفح في جنوب قطاع غزة، وتحدثوا لوكالة رويترز للأنباء عن معاملة الجنود الإسرائيليين لهم خلال الاعتقال.

وتتطابق شهادتهم مع شهادات أكثر من 20 معتقلا سابقا تحدثوا للإعلام بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في رد مكتوب، إن الجيش يعمل "على تفكيك القدرات العسكرية لحماس" وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين.

وقال المكتب إن المعتقلين "عوملوا وفقا للقانون الدولي"، وكان يُطلب منهم في كثير من الأحيان تسليم ملابسهم للتأكد من أنهم "لا يحملون أسلحة أو متفجرات".

وقال الأشقاء الثلاثة إنهم نُقلوا من منازلهم في شمال القطاع بعيدا عن عائلاتهم واحتُجزوا لمدة تصل إلى أسبوعين في أماكن مجهولة منها ثكنة عسكرية أو معسكر.

وقال صبحي إنه وأخويه اعتقلوا في أوائل ديسمبر بعدما حاصر الاحتلال المنطقة التي يعيشون ويعملون فيها بأجر يومي في حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضاف أن أربعة أشخاص ضربوه بعد أن عجز عن الصعود إلى شاحنة بسبب إصابة في ساقه تعرض لها قبل اعتقاله، ثم نقل بعد ذلك إلى منطقة مفتوحة حيث كان جنود الاحتلال"يدخنون السجائر ويطفئونها في ظهورنا، ويرشون علينا الرمال والماء ويتبولون علينا".

وقدم شقيقاه سعدي وإبراهيم شهادات مماثلة عن سوء معاملة جنود الاحتلال الإسرائيلي لهم.