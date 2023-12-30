الاحتلال يشن حملة من الاقتحامات والاعتقالات بالضفة

بي بي سي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدًا من المداهمات التي باتت يومية في الضفة الغربية المحتلة بحسب الإعلام المحلي، وتركزت أمس واليوم في شرق قلقيلية والجلزون ونابلس.

وصاحبت تلك العمليات العسكرية في مدن الضفة وقراها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

ففي فجر اليوم السبت اقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت عددًا من الأهالي، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية الليلة، في بلدة عزون، شرق قلقيلية، وبحسب مصادر محلية، أطلق الجيش الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

وشملت الاقتحامات والاعتقالات أيضا نابلس وقرية روجيب، وبلدة بيتا، وقصرة.