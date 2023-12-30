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BBC

الاحتلال يشن حملة من الاقتحامات والاعتقالات بالضفة

12:17 م السبت 30 ديسمبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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بي بي سي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدًا من المداهمات التي باتت يومية في الضفة الغربية المحتلة بحسب الإعلام المحلي، وتركزت أمس واليوم في شرق قلقيلية والجلزون ونابلس.

وصاحبت تلك العمليات العسكرية في مدن الضفة وقراها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

ففي فجر اليوم السبت اقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت عددًا من الأهالي، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية الليلة، في بلدة عزون، شرق قلقيلية، وبحسب مصادر محلية، أطلق الجيش الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

وشملت الاقتحامات والاعتقالات أيضا نابلس وقرية روجيب، وبلدة بيتا، وقصرة.

هذا المحتوى من

BBC
قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية مخيم الجلزون رام الله أخبار BBC

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