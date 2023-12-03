المقاومة: قيام طائرات بريطانية بمهمات استخباراتية بغزة مشاركة فعلية في العدوان

مصراوي

قالت حركة حماس في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن إفصاح بريطانيا عن نية جيشها تنفيذ طلعات استخبارية فوق قطاع غزة يجعلها شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه.

فيما عدّت حركة الجهاد الإسلامي إعلان بريطانيا مشاركة سلاحها الجوي بمهمات استخبارية بغزة مشاركة فعلية في العدوان.

سبق وأن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن "الجيش البريطاني سيقوم برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن الأسرى لدى حماس".

وأكدت الدفاع البريطانية في بيانها على أن "طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستقتصر مهمتها على تحديد مكان الأسرى"، موضحة أنه "سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الأسرى فقط إلى السلطات المختصة".

