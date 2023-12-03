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BBC

"فساد ورشوة".. محكمة إسرائيلية تنظر غدًا في قضايا الكسب غير المشروع لنتنياهو

10:09 م الأحد 03 ديسمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي
أعلنت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأحد، استئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد غدا الإثنين بعد موافقة وزير العدل على عودة العمل بالمحكمة بعد انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب الحرب في غزة.
وأكدت أن محكمة إسرائيلية تنظر غدا في قضايا الكسب غير المشروع وتهم الفساد المنسوبة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويواجه نتنياهو 3 قضايا فساد، إذ يواجه تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بمنح مزايا إلى بعض رجال الأعمال الإسرائيليين في مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وزعم نتنياهو أمس السبت أن لديه تفويض من الشعب الإسرائيلي بقيادة البلاد ولافتا إلى أنه لا يعمل وفقا لاستطلاعات الرأي.

المحاكم الإسرائيلية قضايا الفساد بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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