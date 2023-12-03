جيش الاحتلال: سلاح الجو قتل قائد كتيبة الشاطئ في قطاع غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال تعمل في كل مكان بغزة توجد به قيادات من حركة حماس.

وادّعى هاجاري أن سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل قائد كتيبة الشاطئ في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ما زال لدى حماس 137 أسيرا سيفعلون كل ما بوسعهم لإعادتهم.

وأشار هاجاري إلى أن سفينتين تجاريتين تعرضتا للضرب بالصواريخ في البحر الأحمر، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يخطط مع الولايات المتحدة لما يجب فعله.

