قيادي بالمقاومة: 70%؜ من قوات الاحتلال انسحبت خارج شمال غزة بسبب ضربات مقاتلينا

مصراوي

قال مصدر قيادي في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، إن انسحاب الاحتلال من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.

وأكد القيادي في القسام أن 70%؜ من قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت خارج شمال قطاع غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

وأشار إلى أن العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتركز جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال.