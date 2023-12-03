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BBC

إيران: إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة سيتوسع النشاط العسكري في المنطقة

09:08 م الأحد 03 ديسمبر 2023

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن على الدول العربية والإسلامية مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

وأعرب عبد اللهيان عن أمنيته في أن تقوم مصر بفتح معبر رفح ومنع المؤامرة الصهيونية بتهجير الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه في حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة فالنشاط العسكري في المنطقة سيتوسع، موضحا أن إيران لا تبحث أبدا عن توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

الخارجية الإيرانية حسين أمير الاحتلال الإسرائيلي غزة إيران

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