حماس: دخول الاحتلال جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثًا إعلاميًا

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي في مدينة بيروت، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي يتواصل على الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن الاحتلال يُصعد جرائمه في القطاع والضفة الغربية والقدس وسينتهي بالفشل.

وأشار حمدان إلى أن غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، متهما الولايات المتحدة بالاشتراك في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القطاع، لافتا إلى أن السلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة.

ودعا حمدان الأحرار في الولايات المتحدة لحجب أصواتهم عن الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العالم شهد فرقا بين تعامل القسام مع الأسرى الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

وأكد حمدان أن تعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا، مجددا تأكيد موقف حماس الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة.

وطالب حمدان بتصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، موجها التحية إلى الشعب اليمني لجهوده الداعمة للشعب الفلسطيني.

وناشد حمدان الدول العربية والإسلامية بإرسال وفود شعبية ورسمية إلى غزة من أجل كسر الحصار،

وشدد على أن الاحتلال لن يحقق أيا من أهدافه سواء المعلنة أو المخفية، موضحا أن الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية، إذ اتضح كذب رواية إسرائيل بشأن عملية 7 أكتوبر والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية.

وأشاد حمدان بالمواقف العالمية الرافضة للعدوان خصوصا مواقف اليهود المعارضين للكيان الصهيوني ولإدارة بايدن، داعيا بلجيكا وإسبانيا للبناء على مواقفهما وقيادة حراك أوروبي لزيارة غزة للاطلاع على جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال هو الذي خرق بنود اتفاق التبادل والهدنة وبدأ القصف، مؤكدا أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في شمال قطاع غزة فيما لا يزال الفلسطينيون هناك صامدين.

ونوّه حمدان إلى أن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.