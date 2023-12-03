عقب هجمات الحوثيين.. إعلام عبري: إسرائيل ترسل سفنًا وغواصات إلى البحر الأحمر

مصراوي

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إرسال سفن وغواصات إلى البحر الأحمر عقب هجمات الحوثيين.

وكانت صحيفة "رويترز" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

وكشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن شركة أمبري للأمن البحري، أنباء تؤكد إصابة سفينة ترفع علم جزر البهاما بصاروخ قبالة الساحل الغربي لليمن.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل، موضحة أن السفينة مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية.

بينما أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن المدمرة الأمريكية "كارني" استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه لا يمكن حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في الهجوم من اليمن.

وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "للحوثيين" يحيى سريع، اليوم الأحد، إن قواتهم البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.

وأوضح سريع أن استهداف السفينتين تم بعد رفضهما الاستجابة للرسائل التحذيرية، لافتا إلى أنهم أطلقوا صاروخا على إحدى السفينتين، فيما استهدفوا الأخرى بطائرة مسيرة.

وأكد سريع أن الحوثيين مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر حتى توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعقب الإعلان عن الحادث أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية تسيم، تغيير خطوط ملاحة سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة سواحل اليمن.