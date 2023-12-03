المتحدث باسم نتنياهو: لم نبدأ الحرب لكننا سننهيها بانتصار لا يقبل التأويل

مصراوي

قال المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الأحد، إن حماس هي من أرادت هذه الحرب و خططت لها منذ فترة طويلة.

وأشار جندلمان إلى أن إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب لكننا ستنهيها وفقا لشروطها وبانتصار مبين لا يقبل التأويل.

وادّعى المتحدث باسم نتنياهو أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تركز على تفكيك حماس وتهيئة الظروف للإفراج عن مزيد من الأسرى، مضيفا "لن نسمح لحماس بارتكاب المزيد من المجازر بحق مواطنينا".

فيما قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه عددا من المجندين الجدد، إن التحدي الذي تواجهه إسرائيل كبير جدا وعليهم حماية الدولة، مشيرا إلى أن هذه لحظة تاريخية وعليهم استعادة الأمن في الشمال والجنوب.