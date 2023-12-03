الصحة بغزة: العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض مع استمرار عدوان الاحتلال

العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض

مصراوي

قال المدير العام بوزارة الصحة في غزة منير البرش، اليوم الأحد، إنه لا توجد مناطق آمنة في غزة سواء في الشمال أو الجنوب.

وأوضح البرش خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وطالب المدير العام بوزارة الصحة في غزة بإدخال مستشفيات ميدانية كبيرة مجهزة بأدوات طبية للتعامل مع الجرحى.

سبق وأن قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، اليوم الأحد، إن هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن ليس لديهم القدرة لانتشال الجثامين.

وأكد بصل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" سقوط أكثر من 300 شهيد اليوم فقط إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة قال خلال مؤتمر صحفي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء ويدّعي كذبا وجود مناطق آمنة.

ولفت القدرة إلى أن الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية، إذ لم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف.

وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا 41316 ومصابا.