البنتاجون: رصدنا صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل أُطلق على السفينة التجارية

مصراوي

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن المدمرة الأمريكية كارني دمرت مسيرة حوثية كانت تتجه نحوها في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن المدمرة كارني رصدت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل أطلق على سفينة تجارية، موضحا أن الصاروخ سقط قرب السفينة التجارية.

ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن شركة أمبري للأمن البحري، أنباء تؤكد إصابة سفينة ترفع علم جزر البهاما بصاروخ قبالة الساحل الغربي لليمن.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل، موضحة أن السفينة مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية.

بينما أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن المدمرة الأمريكية "كارني" استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه لا يمكن حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في الهجوم من اليمن.

وكانت صحيفة "رويترز" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

وكشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.