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BBC

البنتاجون: لا يمكننا الآن تأكيد تعرُّض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في هجوم اليمن

06:20 م الأحد 03 ديسمبر 2023

طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات أرشيفية

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مصراوي

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب المدمرة الأمريكية "كارني" وسفن تجارية بالبحر الأحمر.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن المدمرة كارني تصدت لمسيرات وصواريخ أطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وأوضح المسؤول العسكري أن المدمرة الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه لا يمكن حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في الهجوم من اليمن.

وكانت صحيفة "رويترز" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

فيما كشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.

وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق صواريخ ومسيرات هجوم اليمن المدمرة الأمريكية كارني استغاثة من سفينة تجارية

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