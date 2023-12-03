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BBC

المقاومة: فجرنا نفقًا مفخخًا بجنود الاحتلال ثم استهدفنا قوات النجدة بقذائف الهاون

06:03 م الأحد 03 ديسمبر 2023

استهداف قوات نجدة الاحتلال بقذائف الهاون أرشيفير

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، تفجير نفق مفخخ بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان بغزة، ومن ثم استهدفت قوات النجدة بقذائف الهاون.

وكذلك أكدت تفجير حقل ألغام بقوة مكونة من 8 جنود وأجهزت على من بقي منهم حيا من نقطة الصفر شمال شرق خانيونس، بالإضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية في جنوب بيت لاهيا بشمال غزة بقذيفة "الياسين "105.

وقالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مستوطنتي صوفا ونير إسحاق في غلاف غزة والمنطقة الصناعية في عسقلان برشقات صاروخية.

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