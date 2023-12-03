إصابة أحد جنود الاحتلال بشظايا عبوة ناسفة خلال عملية بالضفة الغربية

مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إصابة أحد جنود الاحتلال بشظايا عبوة ناسفة أطلقها مسلحون خلال عملية في قرية سيلة الدهار بالضفة الغربية.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت، اليوم الأحد، تفجير نفق مفخخ بقوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان بغزة، ومن ثم استهدفت قوات النجدة بقذائف الهاون.

وكذلك أكدت تفجير حقل ألغام بقوة مكونة من 8 جنود وأجهزت على من بقي منهم حيا من نقطة الصفر شمال شرق خانيونس، بالإضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية في جنوب بيت لاهيا بشمال غزة بقذيفة "الياسين "105.

وقالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مستوطنتي صوفا ونير إسحاق في غلاف غزة والمنطقة الصناعية في عسقلان برشقات صاروخية.

