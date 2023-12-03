إذاعة الاحتلال: الجيش بدأ عملياته البرية في جنوب قطاع غزة

مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد بدء العمليات البرية شمالي خان يونس بجنوب قطاع غزة وأن القوات بدأت بتنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يقرب من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق منذ بدء العملية العسكرية الحالية.

وتم تدمير نحو 500 من فتحات الأنفاق باستخدام متفجرات لتدمير أنفاق طولها عدة كيلومترات.

وأضاف أن بعض فتحات الأنفاق تربط الأصول الاستراتيجية لحماس من خلال شبكة أنفاق تحت الأرض.

وعُثر على الأنفاق في مناطق سكنية، وفي بعض الحالات بالقرب من مدارس ودور حضانة ومساجد. كما تم العثور على أسلحة في بعض الأنفاق.