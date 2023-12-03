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BBC

رويترز: طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني

05:40 م الأحد 03 ديسمبر 2023

طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أعلن، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب المدمرة الأمريكية "كارني" وسفن تجارية بالبحر الأحمر.

فيما كشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" قال، إنهم أوقفوا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم سيستأنفون استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة.

طائرة مسيرة استهدفت سفينة ساحل ميناء الحديدة اليمني وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن المدمرة الأمريكية كارني

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