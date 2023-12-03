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BBC

جيش الاحتلال: نفذنا نحو 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بداية الحرب

05:35 م الأحد 03 ديسمبر 2023

غارات جوية على غزة أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يقرب من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق منذ بدء العملية العسكرية الحالية.

وتم تدمير نحو 500 من فتحات الأنفاق باستخدام متفجرات لتدمير أنفاق طولها عدة كيلومترات.

وأضاف أن بعض فتحات الأنفاق تربط الأصول الاستراتيجية لحماس من خلال شبكة أنفاق تحت الأرض.

وعُثر على الأنفاق في مناطق سكنية، وفي بعض الحالات بالقرب من مدارس ودور حضانة ومساجد. كما تم العثور على أسلحة في بعض الأنفاق.

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