الحكومة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 15523 شهيدًا و41316 ومصابًا منذ بدء الحرب

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء ويدّعي كذبا وجود مناطق آمنة.

وأكد القدرة أن الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية، إذ لم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف.

وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا 41316 ومصابا.

وأوضح أن الاحتلال يعتقل 35 كادرا صحيا في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يزال يتحكم في حجم ونوعية المساعدات بهدف خنق المنظومة الصحية في القطاع.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض بإمكانات متواضعة للغاية، حيث ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية.

ونوّه القدرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستمرار بقصف مستشفيات شمالي القطاع.

وشدد القدرة على أن آلية مغادرة الجرحى الفلسطينيين للعلاج في الخارج تسير ببطء شديد ما يؤدي إلى موت العشرات منهم يوميا، إذ أن الموافقات على خروج الجرحى تصل متأخرة ويسمح فقط لأعداد محدودة بالمغادرة، منوها إلى أنه منذ بدء الحرب تمكن 413 جريحا فقط من الذهاب إلى الخارج للعلاج.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الضمائر الحية بالعمل الجاد والفوري لوقف المجازر في القطاع، وكذلك بتوفير ممر آمن يضمن دخول الوقود وخروج الجرحى.

وطالب القدرة بآليات عاجلة لوقف الكارثة التي يتعرض لها أكثر من 1.5 مليون نازح في قطاع غزة.