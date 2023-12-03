البيت الأبيض: نعتقد أن هناك 8 أسرى أمريكيين لا يزالون لدى حماس

مصراوي

قال منسقُ الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لبذل ما في وسعها لتوفير مناطق آمنة للنازحين في غزة.

وأوضح كيربي في تصريحات تلفزيونية لشبكة "NBC" الأمريكية أنه لا توجد مؤشرات على أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي كان على علم بخطة هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن واشنطن لا تعلم متى يمكن استئناف المفاوضات وتعمل لترى إمكانية عودة الأطراف إلى الطاولة وتحقيق تقدم، زاعما أنه لا مفاوضات رسمية حاليا لأن حماس فشلت في تقديم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن تعتقد أن هناك 8 أسرى أمريكيين لا يزالون لدى حماس،