إسرائيل: عثرنا على 800 من فتحات الأنفاق في قطاع غزة

تل آبيب - (د ب ا)

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنه تم العثور على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق منذ بدء العملية العسكرية الحالية.

وتم تدمير نحو 500 من فتحات الأنفاق باستخدام متفجرات لتدمير أنفاق طولها عدة كيلومترات.

وأضافت قوات الاحتلال أن بعض فتحات الأنفاق تربط الأصول الاستراتيجية لحماس من خلال شبكة أنفاق تحت الأرض.

وعُثر على الأنفاق في مناطق سكنية، وفي بعض الحالات بالقرب من مدارس ودور حضانة ومساجد. كما تم العثور على أسلحة في بعض الانفاق.