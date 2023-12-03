حكومة الاحتلال: الحرب لن تنتهي إلا بانتهاء حماس وتحقيق النصر الكامل

كتب- محمود عبدالرحمن:

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلون ليفي، الإفراج عن 68 إسرائيليا و24 أجنبيا من الأسرى في غزة، وذلك قبل وقف حماس الهدنة وعمليات التبادل.

وأضاف متحدث حكومة الاحتلال، أننا سوف نواصل كفاحنا لتحرير كل الأسرى لدى حماس، مشيرا إلى مواصلة استهداف أهداف حماس قائلا "قمنا بالكثير من العمليات خاصة في منطقة خان يونس".

وتابع إيلون ليفي، لقد دمرنا أكثر من 500 فتحة للأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة، مضيفا أن حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية مما يزيد عدد الضحايا.

وأكمل المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أننا نعمل على إخراج المدنيين من مناطق العمليات في غزة، مشيرا إلى أن حماس أطلقت صواريخ ورفضت تسليم الأسرى مما أفشل الهدنة ولكن سوف تستمر عملياتنا حتى تحرير كل الأسرى.

واختتم المتحدث، أن الجيش تعرض اليوم لهجوم من لبنان في بيت هليل وتم الرد على مصدر الهجوم، موضحا أن الحرب لن تنتهي إلا بانتهاء حماس وتحقيق النصر الكامل.