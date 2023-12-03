الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 في مداهمات بالضفة الغربية

غزة - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اعتقلت 34 مشتبهًا بهم، 8 منهم ينتمون إلى حركة "حماس" ، في مداهمات جرت الليلة الماضية بالضفة الغربية.

وواجهت القوات إطلاق نار وردت بالمثل، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأحد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشين بيت) قد ذكرا في بيان مشترك صدر اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مشتبها بهم، في هجوم بإطلاق نار، وقع في أوائل الشهر الماضي على الطريق رقم 5، بالقرب من بلدة "الزاوية" بالضفة الغربية، والذي ألحقت فيه أضرار بالعديد من المركبات الإسرائيلية.

وصادرت القوات الإسرائيلية أيضا أسلحة، تم العثور عليها بحوزة المشتبه بهم، حسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد.

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب، تم اعتقال حوالي 2100 فلسطيني، 1100 منهم أعضاء في حركة "حماس".