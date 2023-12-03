المفوض الأممي: الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة يؤكد الحاجة لإنهاء العنف

اثار القصف الإسرائيلي على غزة

مصراوي

قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، إن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة يؤكد الحاجة لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي.

وأضاف المفوض الأممي، أنه لا يوجد مكان آمنا بغزة واستئناف الأعمال العدائية أدى لمزيد من انهيار الخدمات الأساسية، موضحا يجب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين، في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة.

وقال الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه يتعين على الفلسطينيين في عدد من المناطق في "خان يونس"، الانتقال إلى مناطق آمنة محددة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتقسم خارطة إجلاء الفلسطينيين قطاع غزة إلى مئات من المناطق الصغيرة" ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الانتباه إلى رقم منطقتهم ومتابعة المستجدات المستقبلية للجيش.