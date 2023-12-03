أمير قطر: لابد من إيجاد حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

مصراوي

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس كوبا خلال لقائهما بالدوحة على أهمية التهدئة ووقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال الديوان الأميري، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا على أهمية إيجاد حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة مع غياب كامل لدور الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحمايتهم.

وأضافت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بقطع الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي، وذلك لعدم فضح الجرائم التي تمارس بحقهم.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال 60 فلسطينيا من قبل جيش الاحتلال بينهم 5 فتيات و أسرى سابقون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين، في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة.

وقال الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه يتعين على الفلسطينيين في عدد من المناطق في "خان يونس"، الانتقال إلى مناطق آمنة محددة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتقسم خارطة إجلاء الفلسطينيين قطاع غزة إلى مئات من المناطق الصغيرة" ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى الانتباه إلى رقم منطقتهم ومتابعة المستجدات المستقبلية للجيش.