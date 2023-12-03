الأمين العام للناتو: يتعين على الحلف أن يكون مستعدا لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، في مقابلة مع قناة "آيه آر دي" التلفزيونية الألمانية أمس السبت، إنه يتعين على الحلف أن يكون مستعدا لتلقي أخبار سيئة من أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، ردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن يزداد الوضع في أوكرانيا سوءا في المستقبل، "يتعين علينا أيضا أن نكون مستعدين لتلقي أخبار سيئة". بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ستولتنبرج "الحروب تتطور على مراحل. ولكن علينا أن ندعم أوكرانيا في الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء."

وقال ستولتنبرج إنه من الضروري تعزيز إنتاج الذخيرة، معترفا بأن دول الناتو لم تتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليها.

وأضاف ستولتنبرج أن أوكرانيا الآن في "وضع حرج"، لكنه رفض أن يوصي بما يجب أن تفعله كييف.

وقال ستولتنبرج "سأترك الأمر للأوكرانيين والقادة العسكريين لاتخاذ هذه القرارات العملياتية الصعبة".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه من المهم عدم السماح بارتفاع أسعار الذخيرة الآن مع ارتفاع الطلب.

وقال ستولتنبرج إنه لم تحدث تطورات مهمة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف ستولتنبرج أن "الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، لكننا نعلم أنه كلما زاد دعمنا لأوكرانيا، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع."