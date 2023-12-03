تعرف على أبرز فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الرابع

جدة- منى الموجي:

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقديم فعاليات دورته الثالثة من عروض أفلام وجلسات حوارية في رابع أيامه الأحد ٣ ديسمبر. وبينها:

يعرض المهرجان فيلم "إلى ابني" لـ ظافر العابدين، ويدور حول رجل يقاسي مرارة فقد زوجته ويعود إلى المملكة مع ابنه بعد عيشه في لندن (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

ويُقام العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم "كوبا 71" اليوم، وهو فيلم وثائقي يدور حول المحاولة الأولى لِاستضافة كأس العالم للسيّدات، تحكيه سيرينا ويليامز (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

مسابقة البحر الأحمر

العرض العالمي الأول:

يُعرض فيلم "دلما" لِحميد السويدي، يدور حول امرأة تفتتح مقهى في جزيرة بالإمارات ممّا يثير الجدل (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

- يُعرض فيلم "مندوب الليل"، للمخرج علي الكلثمي، في السعودية لأول مرة (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- فيلم "الشر لا وجود له"، وهو حكاية تتمحور حول التخييم وتغير المناخ والرأسمالية، من تأليف المخرج الياباني صاحب الرؤية الفريدة، ريوسكي هماغوشي.

العروض الأولية للمهرجان اليوم

العرض العالمي الأول

عشّاق مسلسل رامي سيحبّون هذا المسلسل النيوزلندي الكوميدي "على بعد أميال من أي مكان" (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

- "دونغا" (بحضور طاقم العمل).

- "جميعنا معًا: قصة دالكورد" (السّويد، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "أربع وعشرون ساعة مع جاسبار" (إندونيسيا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "البحر وموجاته" (لبنان، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "جمال العراق الخفي" (العراق، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "امرأة السّاعة" (الولايات المتحدّة).

افتتاح معرض حيّ جميل

فريد الأطرش وأسمهان: قصّة سيمفونيّة

لا يقتصر التّأثير البارز للأخوين الأسطوريّين، أسمهان وفريد الأطرش، على الموسيقى فحسب، بل يتعدّى ذلك إلى مجال السّينما أيضًا، ويشهد هذا المعرض على تأثيرهما الخالد عبر الأجيال في ذاكرة الوطن العربي الكبير.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فيلم "انتصار الشباب" والذي ساهمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بترميمه بأحدث التقنيات.

ويستضيف المهرجان اليوم الأحد على طاولة الحوار:

● أمينة خليل (سينما فوكس)

● كاثرين مارتن (سينما السوق)