الدفاع المدني بغزة: آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم

مصراوي

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمنا لم تسلم من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وأضاف المتحدث، أن هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، مناشدا بضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.

وتابع: لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع، موضحا أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم.

وتشن إسرائيل الأحد قصفها لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي عقب انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع الحركة "طريقا مسدودا