كوريا الشمالية "تبدأ عمليات التجسس" عبر الأقمار الاصطناعية

سول - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن المكتب المسؤول عن تشغيل قمر التجسس العسكري الاصطناعي الكوري الشمالي قد بدأ مهمته.

وكانت كوريا الشمالية قد نجحت في وضع قمر التجسس "مالليجيونج-1" في مداره في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد محاولتين فاشلتين. وقالت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين إن عملية "التوجية الدقيق" للقمر الاصطناعي جارية وإن القمر "مالليجيونج-1" سيبدأ مهمته الرسمية في الأول من ديسمبر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "مكتب عمليات القمر الاصطناعي الاستطلاعي، في مركز التحكم العام في بيونج يانج التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا)، بدأ تنفيذ مهمته في الثاني من ديسمبر".

وأضافت أن المكتب سوف يقوم بمهامه كمنظمة استخباراتية عسكرية مستقلة.

وذكرت الوكالة أن المعلومات التي سيجري الحصول عليها من خلال المهمة، سيتم إبلاغها إلى "الإدارة التنفيذية الدائمة ذات الصلة، التابعة للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري ... وسيجري تقديمها إلى الوحدات الرئيسية التي تعتبر وحدات ردع الحرب بالدولة ومكتب الاستطلاع العام التابع للجيش الشعبي الكوري."

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها إنها تعرب عن "توقعاتها بأن يتخذ الردع الحربي لكوريا الشمالية وضعا عسكريا أكثر كمالا".