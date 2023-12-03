الدفاع البريطانية: طائرات مراقبة فوق غزة لتحديد مكان الأسرى

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، تسير رحلات استطلاعية فوق شرق المتوسط بما في ذلك المجال الجوي لإسرائيل وقطاع غزة.

وأضافت وزارة الدفاع، أن طائرات المراقبة سوف تكون غير مسلحة ولن يكون لها دور قتالي ومهمتها تحديد مكان الأسرى فقط، موضحة بأنه سوف يتم إرسال المعلومات المتعلقة بإنقاذ الأسرى إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذهم فقط.

وتشن إسرائيل الأحد قصفها لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي عقب انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع الحركة "طريقا مسدودا".

بدوره، حض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل السبت على حماية المدنيين بالتوازي مع قتالها ضد حماس في غزة، قائلا إن توفير الحماية للمدنيين ضروري لتحقيق الانتصار في حرب المدن ضد الحركة الفلسطينية المسلحة.