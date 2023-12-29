استشهاد الصحفي جبر أبو هدروس وعدد من أفراد أسرته في قصف منزله بغزة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الصحفي جبر أبو هدروس مراسل قناة القدس اليوم، مع عدد من أفراد أسرته في قصف منزله في مخيم النصيرات.

,أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، استشهاد صحفيين اثنين في قطاع غزة، مما يرفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 105 منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.

