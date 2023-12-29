مجموعات موالية لحزب الله اللبناني تطلق صاروخين من سوريا تجاه الجولان



وكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مجموعات عاملة مع “حزب الله” اللبناني، أطلقت صاروخين اثنين من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل، تزامنا مع استنفار كبير لقوات النظام المتواجدة بمحاذاة الجولان المحتل.

وفي 28 ديسمبر، حسبما أعلن المرصد السوري، أطلقت “المقاومة الإسلامية في العراق” طائرة مسيّرة باتجاه مستوطنة “إلياد” الإسرائيلية الواقعة جنوب هضبة الجولان السوري المحتل، حيث سقطت الطائرة في المستوطنة.

وفي 26 ديسمبر، استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين قرب قرية عرنة بريف دمشق الغربي وموقع آخر عند محيط بلدة حضر بريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وجاء الاستهداف، بعد رصد تحركات عسكرية للعاملين مع المجموعات الإيرانية في المنطقة، بالتزامن مع حالة الاستنفار التي تشهدها المناطق المحاذية لـ ”الجولان السوري المحتل” بعد اغتيال قائد فيلق القدس رضا موسوي بضربات إسرائيلية على السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقذوفين تم إطلاقهم من سوريا وقوات جيش الاحتلال ترد على مصادر النيران.