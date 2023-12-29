إقامة دعوى من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية

مصراوي



قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.



وأضافت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.



وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدعوة إلى وقف فوري في غزة لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج عن الأسرى.



وحث جوتيريش، خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة، موضحا أن هناك خطر مستمر من حدوث صراع إقليمي واسع كلما طال أمد الصراع في غزة.



وتابع الأمين العام، أن تصاعد العنف في الضفة بما في ذلك العمليات المكثفة الإسرائيلية وعنف المستوطنين أمر مثير للقلق.



وقال ممثل فلسطين بمجلس الأمن، إن المجاعة وتداعي المنظومة الصحية في غزة جزء من عملية ترويع لأهالي القطاع.



وأضاف ممثل فلسطين، أن إسرائيل تحاول إسكات منتقدي الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تفلت من العقاب وترفض قرارات وقف إطلاق النار.

وتابع ممثل فلسطين، أن من يطلبون منا ألا ننتقم يجب أن يدعموا جهود إقامة العدالة، مشيرا إلى أن عدو إسرائيل الأساسي هو صمود الشعب الفلسطيني لذلك تعمل على تهجيره.

وأكمل أن إسرائيل تخير الفلسطينيين بين الدمار والتشريد، موضحا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفتخر بأنه تمكن من تدمير السلام في المنطقة ووجوده يعتمد على استمرار الحرب.