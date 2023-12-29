إعلان

BBC

"خرجوا من تحت الأنقاض".. المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي غزة

07:34 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

استهداف جنود وآليات الاحتلال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد جديدة لمعاركها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حيي الدرج والتفاح شرقي غزة.

وفي وقت سابق بثت، كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة".

وتابع البيان أن "المجاهدين يستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".

معارك غزة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي المقاومة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول سابق بجيش الاحتلال: هناك خطر بشأن تدهور قدرة نظام الاحتياط على الاستمرار

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إلغاء السوبر التركي بين جالاتا سراي وفنربخشة في السعودية
مارينا ميلاد تترشح لجائزة "True Story Award" العالمية بقصة السفينة "مباحث"