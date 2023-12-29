إسرائيل: الأمم المتحدة متورطة في أعمال وحشية ضدنا وأرواحنا لاقيمة لها عندها



مصراوي

قال ممثل إسرائيل بمجلس الأمن جلعاد إردان، إنه مصدوم من المداخلات التي سمعها في المجلس من قبل بعض الممثلين وانفصالها عن الواقع.

وتابع ممثل إسرائيل بمجلس الأمن خلال كلمته اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن: "الصواريخ تهطل علينا من الشمال والجنوب وتعرضنا إلى 1028 هجوما في الضفة الغربية".

وأضاف ممثل إسرائيل بمجلس الأمن: "الأمم المتحدة متورطة في الأعمال الوحشية ضدنا وأرواحنا لا قيمة لها عند المنظمة".

وأوضح ممثل إسرائيل بمجلس الأمن: "يجب مساءلة لبنان على الهجمات التي تنطلق من أراضيه ضد إسرائيل".

,وفي الوقت ذاته، قال ممثل فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إن المجاعة وتداعي المنظومة الصحية في غزة جزء من عملية ترويع لأهالي القطاع.

وأضاف ممثل فلسطين، أن إسرائيل تحاول إسكات منتقدي الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تفلت من العقاب وترفض قرارات وقف إطلاق النار.

وتابع ممثل فلسطين، أن من يطلبون منا ألا ننتقم يجب أن يدعموا جهود إقامة العدالة، مشيرا إلى أن عدو إسرائيل الأساسي هو صمود الشعب الفلسطيني لذلك تعمل على تهجيره.

وأكمل أن إسرائيل تخير الفلسطينيين بين الدمار والتشريد، موضحا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يفتخر بأنه تمكن من تدمير السلام في المنطقة ووجوده يعتمد على استمرار الحرب.