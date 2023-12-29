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BBC

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده في عملية دهس بالخليل

07:17 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة خمسة من جنوده أحدهم في حالة خطرة في عملية الدهس اليوم بالخليل.

وفي وقت سابق قالت "نجمة داود الحمراءالإسرائيلية، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة خلال عملية دهس وقعت على شارع 60 قرب مفترق "أدوريم" بمستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي دورا بالخليل.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى مقتله"، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا حيث زعمت قوات الاحتلال أنه منفذ عملية الدهس.

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