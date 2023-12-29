الحكومة بغزة: أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود حتى الآن

مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن هناك أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود حتى الآن.

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي، أننا نعتقد أن أكثر من 7000 شخص لا يزالون تحت الأنقاض، موضحا أن 800 ألف مواطن في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

كانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت استشهاد 187 و312 إصابة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 21 ألفًا و507 شهداء، إضافة إلى 55 ألفا و915 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي "خلال عمليات للجيش أمس الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أعلنت مطلع الشهر الجاري نزوح نحو 9 .1 مليون شخص داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، بما يمثل أكثر من 80% من سكانه.

وفي بيان منفصل، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال إن أوامر الجيش الإسرائيلي للسكان بالتوجه إلى جنوب القطاع يدفعهم إلى التكدس في ما لا يقل عن ثلث مساحة قطاع غزة، إنهم يحتاجون إلى كل شيء: الغذاء والماء والمأوى، والأمان، والطرق المؤدية إلى الجنوب مسدودة".