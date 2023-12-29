حزب الله يدعو سكان جنوب لبنان لفصل كاميرات المراقبة بعدما اخترقتها إسرائيل

مصراوي

وجه حزب الله اللبناني، اتهامات لـ الاحتلال الإسرائيلي، باختراق كاميرات مراقبة مثبتة خارج المنازل والمتاجر في جنوب لبنان، حيث حث السكان على فصل الكاميرات عن الإنترنت.

وأشار حزب الله إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الكاميرات لاستهداف مقاتليه، وحثّ المواطنين اللبنانيين على "فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف حزب الله في بيان أن إسرائيل اخترقت أنظمة الكاميرات لاستعمالها لصالحها، بعد أن استهدف "معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي" التي ركبتها إسرائيل على الحدود.

وفيما سبق أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على الناقورة ومحيط العين الزرقا وتحليق منخفض فوق مرجعيون والخردلي جنوبي البلاد.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، من حرب واسعة النطاق، عقب تصاعد الاشتباكات الحدودية بين الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي حزب الله.

وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل، لبي بي سي، إن أي تبادل لإطلاق النار قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله، الهجمات في المنطقة الحدودية وباتت يومية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.

وهددت إسرائيل، الأربعاء، بشن عملية عسكرية تهدف لإبعاد حزب الله عن الحدود، إن لم تفلح الحكومة اللبنانية في منع الهجمات عبر الحدود. لكن لبنان يتهم إسرائيل بأنها ءالسبب في التصعيد.