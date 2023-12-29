غرق 14 مهاجرًا قبالة سواحل المغرب لدى محاولتهم الوصول إلى إسبانيا

مدريد- (د ب أ)

ذكرت منظمة إغاثة أن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، قبالة ساحل المغرب، بعد أن واجه القارب الصغير، الذي كانوا يستقلونه مشكلات، لدى محاولتهم الوصول إلى جزر "الكناري" الإسبانية.

وقالت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية الإسبانية أن حوالي 58 شخصا كانوا على متن القارب، وقت وقوع الحادث. وتم العثور على ناجين، يتشبثون بالقارب.

يذكر أن جزر "الكناري" ، التي تقع قبالة السواحل الشمالية الغربية من أفريقيا، شهدت زيادة حادة في وصول القوارب، التي تقل مهاجرين غير شرعيين، منذ بدء أكتوبر الماضي.

وسجلت وزارة الداخلية الإسبانية زيادة على أساس سنوي بنسبة 80%، في عدد الوافدين إلى جزر الكناري، في الفترة ما بين الأول من يناير و15 أكتوبر العام الجاري.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 38 ألف مهاجر من أفريقيا وصلوا إلى الجزر، هذا العام حتى الآن.