القسام: دمرنا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في خانيونس بغزة

مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أوقعهم بين قتيل وجريح.