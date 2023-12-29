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BBC

القسام: دمرنا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في خانيونس بغزة

02:38 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

تدمير دبابتين صهيونيتين أرشيفية

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مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت القسام أن مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أوقعهم بين قتيل وجريح.

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